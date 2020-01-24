Минск, , 16:43 — REGNUM Без российской нефти можно будет закрывать весь нефтехимический комплекс республики. А это пятнадцать крупнейших предприятий республики, дающих основную валютную выручку. Это факт. Как факт и то, что без российской нефти экономика Белоруссии остановится. А говорить можно все, что угодно. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции Юрий Баранчик сегодняшнее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко в Шклове.

«Во-первых, президент Белоруссии Александр Лукашенко много чего говорил — и по нефти, и по газу, и по признанию независимости Абхазии, и Южной Осетии, и так далее. Но все это осталось на уровне разговоров. Реальность она совсем другая. Так, республика уже приостановила экспорт нефтепродуктов. А это деньги, это валютная выручка. Если ее нет, то не только падает экспорт, но и отсутствует валют для закупки лекарств, продовольствия, того же газа, нефти и так далее.

Надо тратить золотовалютные резервы. Нам заявляют, что их уже якобы больше 9 млрд долларов. Но так если их придется тратить в таком режиме, то через год от этой подушки ничего не останется. А это либо очередная девальвация зайчика раза в два, либо социальный взрыв» — отметил эксперт.

Что касается поставки нефти из США или Саудовской Аравии, то, по мнению эксперта, эти заявления делаются в расчете на людей, не владеющих фактурой, как в Шклове:

«Во-вторых, все серьезные эксперты понимают, что даже в США НПЗ американскую и саудовскую нефть мешают с тяжелой венесуэльской. И здесь ее также придется мешать. Выдержит ли эти процессы оборудование белорусских НПЗ? Не факт. Но это второй вопрос. Первый вопрос — это цена. Если поставки будут идти по мировой цене плюс еще доставка, то кому республика сможет продать нефтепродукты по цене выше мировой?».

И, в-третьих, отмечает Юрий Баранчик, Москве из заявлений белорусского лидера стоит сделать выводы:

«Оказывается, республика сильное и мощное в финансовом плане государство, которое спокойно может покупать нефть на мировых рынках по мировым ценам. Соответственно, оно не нуждается в дотациях — ни по газу, ни по нефти, ни по преференциям по допуску белорусской товарной массы на российский рынок.

И это хорошо. В этом случае не стоит унижать партнера разговорами о том, какие дотации ему предоставить и по каким позициям. Если он самостоятелен, то и разговор старшего брата с младшим должен идти на равных. Что предоставляет Россия в рамках Союза — это все можно оцифровать и оцифровано. Теперь стоит посмотреть на то, что в рамках Союза может предоставить России Белоруссия. И нет никаких проблем».