Подгорица, 24 января 2020, 16:40 — REGNUM Черногория прощает Сомали долг в размере 5 030 евро в соответствии с инициативой Международного валютного фонда.
18 декабря 2019 года исполнительный совет МВФ утвердил пакет финансирования, позволяющий реструктуризировать внешний долг Сомали.
Долг Сомали включает 242 млн. долларов. Из-за долговых обязательств страна не может получить доступ к ресурсам фонда и финансовым программам.
Поэтому МВФ настоятельно призвал все страны-члены содействовать погашению долга Сомали. Доля Черногории на 8 января составляет 5 030 евро.