Подгорица, , 16:40 — REGNUM Черногория прощает Сомали долг в размере 5 030 евро в соответствии с инициативой Международного валютного фонда.

18 декабря 2019 года исполнительный совет МВФ утвердил пакет финансирования, позволяющий реструктуризировать внешний долг Сомали.

Долг Сомали включает 242 млн. долларов. Из-за долговых обязательств страна не может получить доступ к ресурсам фонда и финансовым программам.

Поэтому МВФ настоятельно призвал все страны-члены содействовать погашению долга Сомали. Доля Черногории на 8 января составляет 5 030 евро.