Рига, , 16:38 — REGNUM В 2019 году в Латвии было возбуждено самое большое число дел о коррупции за последние десять лет. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

По данным ведомства, по сравнению с 2018 г. число возбужденных о коррупции дел в стране увеличилось на 24%. Во многих уголовных процессах фигурируют высшие должностные лица.

Так, в рамках уголовных процессов сотрудники KNAB арестовали 19 объектов недвижимости, автомашины и ценные бумаги стоимостью 4,4 млн евро, 5 золотых слитков (общим весом 2,5 кг). Кроме того, специалисты бюро приняли 39 решений о конфискации имущества в Латвии и за рубежом.