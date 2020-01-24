Киев, , 16:35 — REGNUM Украина официально начала «виртуальный реверс природного газа» из Польши, заявил 24 января глава новосозданного госпредприятия «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Такая схема, заявил чиновник, реализована на ГИС (газоизмерительную станцию) «Дроздовичи».

»Скажем, если есть заявка на транзит газа из России в Польшу в объеме 9 млн кубометров в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн кубометров, то фактически транспортируется через границу только 7 млн кубометров», — заявил Макогон.

Представитель Украины подчеркнул, что ранее такие операции были якобы невозможны из-за специфики транзитного контракта. Сейчас таких ограничений нет, добавил Макогон — поэтому путем виртуального реверса возможно импортировать весь объем газа, который физически поступает из Украины в Польшу.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине также ожидают уже в ближайшее время официальный «виртуальный реверс» в направлении Словакии и Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей, а Киев уже готов.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что по украинской ГТС «невозможен никакой реверс», потому что «газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую».

«Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку»», — сказал тогда президент.По его словам, российская сторона хорошо знает, как такой процесс происходит с технологической точки зрения, но не шумит по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию.