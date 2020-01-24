Рига, , 16:32 — REGNUM Процесс перехода Вентспилсского порта под новое управление будет постепенным. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил управляющий Вентспилсским свободным портом Андрис Пурмалис.

По его словам, все высококлассные специалисты сохранят свои рабочие места, но уже сейчас понятно, что в порту есть много необоснованных вакансий.

«Те, кто их (необоснованные вакансии) занимают, будут уволены или уйдут на пенсию», — сказал он.

По его словам, речь приблизительно о 10% сотрудников. Андрис Пурмалис считает, что резкого падения объёма перевалки грузов в порту не произойдёт.

Напомним, решение о передачи портов Риги и Вентспилса под контроль государства было принято правительством страны сразу после объявления санкций со стороны США в отношении мэра Вентспилса Айвара Лемберга и связанным с ним компаний.