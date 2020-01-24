Рига, , 16:24 — REGNUM По данным государственного оператора Augstsprieguma tīkls (Сети Высокого напряжения), в прошлом году в Латвии было произведено 6179 гигаватт-часов электроэнергии, это на 5% меньше, чем в 2018 г. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Представители государственного оператора отмечают, что во многом падение общих объемов производства связано с низким уровнем воды в Даугаве, так как ГЭС — основной производитель электроэнергии в стране. Так, в 2019 году ГЭС выработали 2036 гигаватт-часов электроэнергии, что на 14% меньше, чем аналогичный период 2018 г. Нарастили объём производства ТЭЦ, до 2832 гигаватт-часов электроэнергии, на 4,1%.

Ветрогенераторы произвели в стране 152 489 гигаватт-часов электроэнергии (на 26,2% больше), малые ГЭС — 58 829 гигаватт-часов электроэнергии (на 17,6% больше). Пока эти объёмы нельзя считать существенными.

Отмечается, что дефицит электроэнергии в Латвии в прошлом году составил 1118 гигаватт-часов электроэнергии и был покрыт за счёт экспорта из Литвы и Эстонии, которые, в свою очередь, экспортировали её из Финляндии, Швеции, Польши, России и Белоруссии. Экспорт электроэнергии в Латвию из стран ЕС вырос на 31%.

Общее потребление электроэнергии в стране снизилось за год на 1,5%.