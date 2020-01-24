Рига, , 16:13 — REGNUM В 2019 году в Латвии количество обнаруженных фальшивых евровых банкнот снизилось на 6% и составило 1062, по сравнению с 2018 г, когда их было обнаружено 1130. Об этом сообщает Lsm. lv со ссылкой на данные Европейского Центрального банка (ЕЦБ).

По данным кредитной организации, купюры номиналом в 20 и 50 евро подделывают чаще всего, 77% от общего числа. Среди монет лидируют 2 евро — 98% от всех подделок.

Отмечается, что всего в еврозоне было изъято 559 000 фальшивых банкнот. За год число поддельных денег в ЕС уменьшилось на 4000. В данных момент в обороте находится 24 млрд банкнот стоимостью 1,3 триллиона евро.

«Прямые финансовые потери страны от фальшивых купюр снизились на 22%, до 42 000 евро», — сообщил журналистам руководитель департамента технологий Банка Латвии Алесандр Антиньш.