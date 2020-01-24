Киев, , 16:12 — REGNUM Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».

Об этом сообщил 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер подчеркивает, что победитель — компания из Катара «QTerminals», это «ведущий портовый оператор Катара». Также Гончарук перечисляет, что получит от договора украинский бюджет.

«Ежегодные концессионные платежи — 82 млн грн. Инвестиционные обязательства — 3,4 млрд гривен за 5 лет. Средства для развития местной инфраструктуры Николаевской области — 80 млн грн», — сообщил он.

ИА REGNUM напоминает, что несколько дней назад властями Украины в концессию был переданХерсонский морской торговый порт. Победителем тендера стала грузино-швейцарская компания «Рисоил-Херсон». Властями было заявлено, что компания инвестирует в украинский порт около 300 млн грн.

Отметим, что конкурсы на концессию портов длились с сентября 2019 года. Власти Украины намерены по этой же схеме отдать в концессию и другие порты страны.