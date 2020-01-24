Рига, , 16:03 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Латвии в текущем году выделит 100 млн евро государственному фонду Altum для закупки сельскохозяйственной земли. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, по сути, Altum, закупая землю у крестьян с правом аренды и последующего выкупа, на более выгодных условиях, чем коммерческие банки, финансирует сельскохозяйственное производство. Кроме этого, отмечают сотрудники СМИ, 16 млн евро будут выделены на увеличение конкурентноспособности животноводческой отрасли, 4 млн евро — небольшим фермерским хозяйствам, 3 млн — на научные изыскания.

Отмечается, что министерство сельского хозяйства Латвии продолжит переговоры с ЕС об увеличении объёма прямых платежей, направленных на поддержку латвийских крестьян. В многолетнем бюджете ЕС на 2021 — 2027 годы финансирование фермеров Латвии увеличено на 117 млн евро.