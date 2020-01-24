Красногорск, , 18:27 — REGNUM Реализация пилотных проектов «Умный город» будет запущена в Московской области (МО) и уже подтверждена на законодательно.

Вчера, 23 января министр государственного управления, информационных технологий и связи МО Максим Рымар представил в Московскую областную Думу законопроект «Умные города» Подмосковья. Данная законодательная инициатива основывается напоручении Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Еще одним «толчком» к появлению законопроекта стало Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, а именно цели по повышению уровня жизни через поддержку малого и среднего предпринимательства, улучшению инвестиционного климата, обеспечению обратной связи с жителями и вовлечению их в процессы развития территорий, развитию цифровой экономики в целом и цифровой трансформации государственного управления.

В рамках Проекта «Умные города» планируется запуск цифровых сервисов «Стройки Подмосковья», «Публичная карта свободных мощностей» и Центры содействия предпринимательству «Мой бизнес».

В законопроекте идет речь о пилотных проектах по цифровизации городского хозяйства на территории муниципальных образований Дубна, Ивантеевка и Реутов. В частности, в Ивантеевке появится больше электронных библиотек под открытым небом, а на детских площадках установят интеллектуальное видеонаблюдение с системой распознавания лиц. Каким образом через озвученные мероприятия жители Ивантеевки повысят уровень своей жизни, непонятно.

В проекте участвуют сама Московская область, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и муниципалитеты МО. Одним из направлений пилотных проектов станет организация возможности проведения общего собрания собственников многоквартирных домов в электронной форме, что, судя по всему, и будет являться апофеозом цифровой трансформации государственного управления.

В этот же день, 23 января 2020 года, законопроект был одобрен депутатами Мособлдумы.

Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» под эгидой Минстроя РФ. Разработкой, внедрением и популяризацией технологий, оборудования, ПО, а также подготовкой и оказанием содействия проектам международного сотрудничества занимается Национальный Центр компетенций проекта «Умный город», созданный при поддержке компаний «Ростех», «Росатом» и «Ростелеком».

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