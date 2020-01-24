Загреб, , 15:55 — REGNUM Отъезд людей трудоспособного возраста является серьезной проблемой во всех странах балканского региона, о чем свидетельствуют данные Хорватской торговой палаты. Согласно им 300 000 человек трудоспособного возраста покинули страну за последние десять лет.

«За последние десять лет, с 2008 по 2018 год, Хорватия потеряла 500 тысяч человек в трудовом сегменте. Из полмиллиона рабочих 200 тысяч покинули этот сегмент из-за выхода на пенсию, но 300 тысяч уехали работать в другие страны», — говорится в сообщении.

Острая нехватка рабочей силы ощущается в летний туристический сезон. В Хорватии отменяют квоты на иностранную рабочую силу и прогнозируют. В 2019 году было выдано 65 тысяч разрешений на работу для иностранцев.