Загреб, 24 января 2020, 15:55 — REGNUM Отъезд людей трудоспособного возраста является серьезной проблемой во всех странах балканского региона, о чем свидетельствуют данные Хорватской торговой палаты. Согласно им 300 000 человек трудоспособного возраста покинули страну за последние десять лет.
Острая нехватка рабочей силы ощущается в летний туристический сезон. В Хорватии отменяют квоты на иностранную рабочую силу и прогнозируют. В 2019 году было выдано 65 тысяч разрешений на работу для иностранцев.