, 15:55 — REGNUM В столице Азербайджана открылся новый официальный дилерский центр марки Lada. Об этом сообщается на официальном сайте автокомпании.

Открывшийся торговый автоцентр выполнен в сити-формате. Помещение центра вмещает шесть демонстрационных моделей. Кроме того, здесь имеется сервисная зона, а также предусмотрены места для парковки машин клиентов и автомобилей для тест-драйва.

Отмечается, что новая точка продаж российского бренда соответствует всем стандартам компании Lada с точки зрения внешней идентификации, внутреннего оформления и процессов обслуживания покупателей.

«Азербайджан — один из ключевых экспортных рынков для LADA. Помимо нового автосалона, к услугам азербайджанских клиентов представлены еще два дилерских центра LADA, где предлагается полный спектр услуг, включая автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in», — говорится в сообщении автокомпании.

Напомним, в 2019 году российские автолюбители приобрели 362 356 машин бренда Lada. Это на 1% больше, чем было приобретено в России в 2018 году. Стоит отметить, что доля моделей Lada на российском автомобильном рынке в отчетный период составила 20,6%, что является лучшим результатом автокомпании за последние восемь лет.

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