Минск, , 15:50 — REGNUM «Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», — заявил 24 января в Шклове (Могилёвская область Белоруссии) Александр Лукашенко, комментируя причины диверсификации поставок из России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Шклове President.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко при рассказе о поставках нефти подчеркнул, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и обрисовал картину, как постсоветская республика будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию.

Лукашенко поведал, что один из маршрутов альтернативной поставки нефти на белорусские НПЗ проходит через порты на Балтике — таким образом уже закуплена и поставляется первая партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут — из польского Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», которую для этого необходимо будет запустить в режиме прокачки в обратном направлении (сейчас по ней поставляется российская нефть в ЕС).

«Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб», — сообщил белорусский лидер.

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Лукашенко рассказал и про третье направление, опробованное во время предыдущей «нефтяной войны» с Россией — через Украину. Напомним, в время конфликта 2010−2011 годов, также совпавшего с президентской кампанией в Белоруссии, «выгодная» нефть для белорусских НПЗ поставлялась через черноморский терминал близ порта Одессы.

«И четвертое — это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — заявил глава государства.

Лукашенко сообщил: «Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле». Цену такого тестирования для белорусских граждан и предприятий он не уточнил.

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Президентская пресс-служба отметила: «Он добавил, что если сейчас не решить данный вопрос, то через два года придется вообще бешеными темпами это реализовывать».

Приводятся пояснения белорусского лидера: «Потому что тогда уже речи не будет даже об этих 18% таможенной пошлины, которую они еще у нас не забрали, и о том, что цена российской нефти будет дешевле. Поэтому хотим мы этого или нет, мы будем идти этим путем. Нам нельзя зависеть от одной страны, одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема».

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