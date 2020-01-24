Сеул, , 15:50 — REGNUM Южнокорейское судостроительная компания Samsung Heavy Industries выиграла международный арбитраж против американской буровой компании Pacific Drilling (PDC). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 15 января Лондонский международный арбитражный суд удовлетворил иск южнокорейской компании о расторжении контракта и взыскании убытков.

Согласно решению суда американская компания должна выплатить Samsung Heavy Industies $318 млн.

Известно, что в 2013 году южнокорейская судостроительная компания получила заказ на строительство бурового судна общей стоимость $517 млн от PDC. Позже, в октябре 2015 года американская компания объявила о расторжении контракта в связи с задержкой сроков строительства.