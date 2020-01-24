Москва, , 15:42 — REGNUM Грецию и Кипр летом свяжет паромное сообщение. Паром начнёт ходить в мае 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подробнее: Отели Кипра не повысили цены на летний сезон-2020

Переправа свяжет греческий порт Пирей и кипрский Лимассол. Время в пути составит 30 часов. С мая по сентябрь паром будет ходить на линию один раз в неделю, зимой — один раз в две недели.

Российские туроператоры считают, что большого интереса у туристов из России паром не вызовет. Главное препятствие — виза. Для посещения Греции тем гражданам РФ, которые приезжают на Кипр, где установлен безвизовый режим, потребуется шенгенская виза.

Как сообщало ИА REGNUM, в летнем сезоне 2020 года отели Кипра решили не повышать цены для российских туристов по нескольким причинам.

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