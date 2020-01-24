Москва, , 15:25 — REGNUM Российские туроператоры не прогнозируют значительного снижения турпотока из Китая из-за вспышке коронавируса в стране. Просьб от партнеров в КНР об аннуляции туров и возврате денег не поступало, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По мнению экспертов, запрет выезда из Китая ударит мало. На I квартал года традиционно приходится всего чуть больше 10% китайского турпотока в Россию.

Основной поток туристов из Китая приезжает в Россию летом. Поэтому туроператоры надеются, что к марту ситуация с коронавирусом стабилизируется, и не окажет сильного влияния на турпоток из Китая в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае число подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, выросло до 887 человек. Скончались 26 человек.

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