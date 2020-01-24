Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает циклическое сокращение продаж новых машин в Европе и Соединённых Штатах. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

В отчете агентства говорится о том, что на развитие автомобильного сектора могут повлиять снижение спроса, ужесточение экологических стандартов выброса выхлопных газов и неопределенность в торговле.

Все эти факторы также могут стать причиной снижения рентабельности и потока денежных средств.

«Электромобили, как правило, менее выгодны, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но автопроизводители должны увеличить продажи электрокаров, чтобы соответствовать европейскому правилу о выбросах», — подчёркивает агентство.

Напомним, в прошедшем году производство машин в Германии упало до самых низких значений за последние 24 года. Всего немецкие автокомпании Volkswagen, BMW и Daimler за год произвели 4,66 млн новых автомобилей. Эксперты связывают такой результат со снижением спроса на машины этих компаний на зарубежных рынках.

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