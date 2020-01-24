Минск, , 15:14 — REGNUM Республика Беларусь одновременно с Россией подписала Парижское соглашение по климату и теперь обязана сократить выброса парниковых газов более чем на треть в ближайшие десять лет.

В результате вхождения в Парижское соглашение, в Белоруссии появилась программа по развитию «зеленой» экономики. В этом отношении большие надежды возлагаются на новую атомную электростанцию в Островце, запуск в строй первого реактора которой запланирован в 2020 году.

Одним из позитивных эффектов от ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию станет сокращение выброса парниковых газов, в соответствии с Парижским соглашением по климату. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Конончук.

Кроме того, до конца 2022 года страна планирует принять комплекс документов по адаптации разных отраслей народного хозяйства к изменениям климата. В частности, планируется строительство энергоэффективных жилых домов, реализация трех инициатив проекта программы ООН «Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» в 2016—2021 годах, совершенствование схемы движения городского транспорта и развитие велосипедного движения.

Россия и Беларуссия подписали Парижское соглашение по климату 22 апреля 2016 года, но Россия ратифицировала соглашение только 23 сентября 2019 года, несмотря на то, что изначально Президент страны был не согласен с приведенными в Парижском соглашении причинами глобального потепления. По данным журналистов РБК, ссылающихся на информационное агентство Bloomberg, позиция Путина изменилась под воздействием нескольких факторов, в том числе лоббизма со стороны лидеров климатического процесса — Германии и Франции, а также экономических и политических выгод, в существовании которых постоянно убеждают президента российское климатическое лобби. (О том, существуют ли подобные выгоды на самом деле для России и Белоруссии, читайте в статье ведущего эксперта по экономическим хитросплетениям климатических соглашений, автора методики «углеродного следа» Виктора Потапова «Может ли Россия выбраться из плена климатического протекционизма? Часть 1»).

Решение о ратификации соглашения по климату Белоруссия приняла более оперативно. Уже в сентября 2016 года республика приступила к выполнению мероприятий плана по сокращению выбросов парниковых газов на 28% до 2030 года по сравнению с уровнем 1990 года. С этого же момента Белоруссии стали доступны гранты и программы для увеличения доли возобновляемых источников энергии. С 2018 года в стране на высшем уровне ведутся обсуждения о возможности внедрения в Республике Беларусь в среднесрочной перспективе финансовых инструментов поддержки «зеленой» экономики: «зеленые» облигации, банковское проектное финансирование, создание банка «зеленых инвестиций» и прочее. В апреле 2019 года Белинвестбанк заявил о своём намерении трансформироваться в ЭкоБанк и выпустить «зеленые облигации». Программа трансформации рассчитана на семь лет, основные её мероприятия начнутся в 2021 году.

Проект ПРООН «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси» с 2016 по 2021 годы финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Одним из главных компонентов проекта является реализация пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту и мероприятий по повышению энергоэффективности в городах Полоцке, Новополоцке и Новогрудке. В Полоцке и Новополоцке, тесно связанных территориально и экономически, находятся важные производственные мощности республики. В первую очередь, Новополоцк — центр нефтехимической промышленности Белоруссии. В самом Полоцке находятся «Полоцк Стекловолокно» (градообразующее предприятие), несколько предприятий пищевой и металлообрабатывающей промышленности.

Город Новогрудок известен в Беларуси производством бытовых газовых баллонов и прочей газобаллонной аппаратуры, включая порошковые огнетушители, туристические газовые плиты, автоклавы. В городе также размещены предприятия пищевой, легкой и металлообрабатывающей промышленности.

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