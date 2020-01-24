Джакарта, , 15:05 — REGNUM Индонезийская государственная компания рыбного хозяйства (Perum Perindo) планирует добывать до 28 500 тонн рыбы и морепродуктов в 2020 году, что на 57,9% больше, чем в 2019 году, сообщает Antara.

«Мы продолжим наращивать производство за счет расширения средств производства», — заявили в компании.

Кроме того, Perum Perindo ищет дополнительные земли для сотрудничества с другими государственными предприятиями.

В связи с 30-летием компании Perum Perindo сотрудничает с комиссией по искоренению коррупции, чтобы обеспечить усилия по предотвращению коррупции и ведению бизнеса в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути выразила не согласие с планом правительства отправить рыбаков с острова Ява в воды Натуна.

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