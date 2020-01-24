Москва, , 14:59 — REGNUM По итогам 2019 года юридические лица в России приобрели 31 523 новых машины бренда KIA, что на 6,1% больше результата 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Таким образом, доля корпоративных продаж в 2019 году составила 14% от всего объёма продаж машин KIA в России. При этом в последний месяц 2019 года корпоративные продажи марки составили 2417 машин. Это обеспечило долю в 13,4% от общего объема продаж компании в РФ.

Всего в прошедшем году дилеры KIA продали в России 225 901 автомобиль, что на 1% меньше результата предшествующего года. В итоге марка KIA заняла первое место среди иностранных автопроизводителей в стране, а её рыночная доля составила 12,8%, тогда как в прошлом году она составляла 12,6%.

Напомним, в 2019 году российские покупатели приобрели 8087 сертифицированных машин с пробегом в рамках программы «KIA Уверен», что на 27% больше, чем в 2018 году.

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