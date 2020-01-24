Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM Реальные доходы населения Казахстана в 2020 году планируется увеличить на 6%. Об этом 24 января заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на расширенном заседании правительства.

По его словам, правительство планирует обеспечить в 2020 году рост ВВП на уровне 4,7−5%, создание 430 тыс. новых рабочих мест, доведение инвестиций в основной капитал до 20%. Несырьевой экспорт планируется нарастит до 6%.

Мамин добавил, что долю малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана планируется нарастить до 30%. В настоящее время этот показатель составляет 29,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. Внешний товарооборот страны составил $97 млрд, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

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