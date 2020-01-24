Киев, , 14:32 — REGNUM Счастье ревальвации и «сильной гривны» в буквальном смысле останавливает и разоряет украинских поставщиков, заявил сегодня, 24 января, украинский бизнесмен Игорь Гуменный.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию о том, что промышленное производство на Украине в декабре упало сразу на 7,7% по сравнению с декабрем прошлого года.

«Мы уже больше чем на 90% перешли на импортные материалы. Вывезли все штампы в Турцию и Китай. Если год назад мы заказывали разную штамповочную комплектацию в Украине — теперь везем из Турции или Китая. Вот так в современном открытом мире работает экономика», — констатирует бизнесмен.

Он отмечает, что украинская промышленность, которая разрушается и останавливается, моментально замещается иностранными производителями.

«С 1991 г. наши правительства одно за другим постепенно положили примерно 60% украинской промышленности. Осталось не так-то много, чтобы окончательно превратить Украину в аграрное государство», — резюмировал Игорь Гуменный.

ИА REGNUM напоминает, что накануне была обнародована информация, согласно которой промышленность Украины по итогам прошлого года упала на 1,8% по отношению к 2018 году, а перерабатывающая отрасль — минус 2%. При этом промпроизводство на Украине сокращается 7 месяцев подряд, а перерабатывающая промышленность падает 8 месяцев подряд. Также 2019 год ознаменовался серьезным укреплением гривны — с 28−29 грн за 1 доллар до 23−24 грн.