Ташкент, , 14:28 — REGNUM По мнению международных экспертов, за счет улучшения инфраструктуры, обеспечения прозрачности тарифов и открытия новых маршрутов транзитный потенциал Узбекистана можно довести с нынешних 7 миллионов тонн до 16 миллионов, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он указал, что до его правления этому вопросу внимание не уделяли, а напротив, всячески закрывали госграницы, препятствуя продвижению товаров.

«Соседние страны за это время понастроили дорог и значительно повысили свой транзитный потенциал, теперь нужно их догонять», — сказал Мирзиёев.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Узбекистана (сейчас Служба государственной безопасности), а точнее, некоторые лица из руководства этой организации, использовали вопросы транзита через территорию Узбекистана в качестве своего теневого бизнеса.

К примеру, продукты нефтяной отрасли из-за рубежа, продукты питания и другие товары разрешалось провозить в Афганистан через территорию Узбекистана только после согласования с СНБ. По подсчетам экспертов, такой бизнес оценивался в 2−3 миллиарда долларов в год.