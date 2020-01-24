Киев, , 14:22 — REGNUM История с передачей Украиной под контроль Германии своей железной дороги — это очередная наглядная иллюстрация к сути происходящего в последние годы процесса «сотрудничества» Киева с «западными партнёрами», заявил сегодня, 24 января, украинский политический эксперт, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш.

Эксперт считает, что представители Deutsche Bahn, заявившие исключительно о «консультировании», а не об управлении, вполне честны.

«Первым шагом будет именно «консультирование». Немцы тщательно изучат все возможности «Укрзализныци»: техническое состояние, финансовые документы, все слабые и сильные стороны. Причём сделают всё это за наши деньги — они же будут «консультировать», и за это Киев будет платить — причем платить миллионы», — подчеркивает Филиндаш.

Далее, отмечает эксперт, Deutsche Bahn перейдёт к следующему шагу. Получат ли немцы украинские железные дороги в форме «оперативного управления», «концессии» или ещё как-нибудь — неважно.

«Суть будет одна — выкачивать из «Укрзализныци» максимум прибыли, ничего в неё при этом не вкладывая… Deutsche Bahn ежегодно получает миллиарды евро субсидий из немецкого государственного бюджета. И, можете не сомневаться, под разными предлогами будет получать субсидии и из украинского государственного бюджета. А вот прибыль будет уходить в Германию. Обычная схема — убытки спихиваются на государство, а прибыль идёт «инвестору»», — подчеркнул политик.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук уточнил, что сотрудничество с Deutsche Bahn— это «стратегическое партнерство», а не продажа или передача в концессию железной дороги. Глава правительства убежден, что это сотрудничество является позитивным сигналом европейскому бизнесу относительно Украины.

Договоренности между министерством инфраструктуры Украины и железнодорожным оператором Германии были оформлены в Давосе 22 января. Стороны продолжают согласование конкретных параметров соглашения.