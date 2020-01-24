Сеул, , 14:24 — REGNUM Некоторые финансовые компании Южной Кореи повысили свои прогнозы относительно ВВП на 2020 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, южнокорейская финансовая компания Meritz Securities повысила свой прогноз темпов экономического роста страны на 2020 год с 2,2% до 2,3% в связи с восстановлением экспорта и увеличением объёмов инвестиций в производственные мощности и инфраструктуру.

Эксперты также предполагают, что в течение года ЦБ снизит базовую ставку один раз.

Другая компания Eugene Investment & Securities также скорректировала свой прогноз темпов экономического роста страны на текущий год. По мнению специалистов, темпы роста экономики составят 2,2%.

Напомним, что в четвертом квартале 2019 года ВВП страны вырос на 1,2%, что значительно выше, чем предполагалось ранее.