Минск, , 13:24 — REGNUM Александр Лукашенко 23 января подписал указ № 23 «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2020 году». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Указом утверждён перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также тарифы по их обязательному страхованию. Документом также утверждены процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельскохозяйственных культур и процент возмещения ущерба при гибели (падеже), вынужденном убое (уничтожении) скота и птицы.

«Данный документ будет способствовать эффективной реализации механизма обязательного страхования с господдержкой в 2020 году урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, получению производителями страховых выплат», — сказано в официальном комментарии.