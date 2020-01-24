Подгорица, , 13:20 — REGNUM В ходе заседания правительства Черногории под председательством вице-президента по экономической политике Милутина Симовича был принят законопроект по ратификации соглашения о свободной торговле между Черногорией и Турцией.

«В ходе дискуссии было отмечено, что применение этого правила позволит продавать сельхозпродукцию на рынке Турции, которые до сих пор было невыгодно экспортировать из-за высоких таможенных пошлин. С другой стороны, либерализация рынка для некоторых турецких продуктов повлияет на более низкие цены на эти продукты на черногорском рынке», — сказали в правительстве.