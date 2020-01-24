Давос, Швейцария, , 13:07 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан представил программу по поддержке фермеров, выращивающих пальмовое масло, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает Antara.

«Это очень важно для нас, у нас 14 млн га масличных пальм, 41% земель принадлежит мелким фермерам», — заявил министр в письменном заявлении в Джакарте.

По его словам, Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла.

Кроме того, владельцы плантаций должны уделять внимание экологическим аспектам, чтобы обеспечить устойчивый рост.

«Правительство Индонезии не проводит политику, которая наносит ущерб окружающей среде, заботясь о будущих поколениях внуков», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава координационного совета по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия во время своего рабочего визита в Давос встретился с представителем компании Mitsubishi Chemical, чтобы обсудить планы по расширению сотрудничества на сумму 150 млн долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия приветствует желание компании Mitsubishi инвестировать в страну