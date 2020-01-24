Барнаул, , 13:00 — REGNUM Пока вся страна погружена в спецоперацию «Смена правительства — Конституция-Материнский капитал», но на рынке случаются странные сделки, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя информацию о том, что облигации Минфина РФ 58 миллиардов рублей ушли в руки неизвестного инвестора.

«А президент России Владимир Путин ещё удивляется, что кто-то ворует на строительстве космодрома Восточный, а ведь это полугодовой бюджет Алтайского края», — иронизирует общественник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на отчёт Росбанка известил о том, что Минфин РФ удовлетворил самую крупную заявку на ОФЗ: 22 января неизвестный игрок выкупил почти весь объем гособлигаций с погашением в 2025 году на аукционе. Аналитики называют сделку одной из самых необычных.

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