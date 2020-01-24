Киев, , 13:00 — REGNUM С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

В списке должников находятся предприятия Киева, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей страны. Все они должны Нафтогазу более 454 млн гривен или свыше $18,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января 2020 года Украина израсходовала около 20% запасённого на зиму газа. Тем не менее, газовые запасы Украины в 2019 году превышают аналогичный показатель 2018 года.

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