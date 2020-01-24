Москва, , 12:50 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу Минфина Антона Силуанова пересмотреть политику подарков органов госвласти, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Нилов в общении к Силуанову просит «дать поручение посчитать суммарное количество денежных средств, которые были затрачены из федерального и регионального бюджетов на изготовление новогодней рекламно-сувенирной и представительской подарочной продукции в 2019 году».

"Убежден, что в рамках страны сумма, успешно освоенная министерствами и ведомствами, и органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ по соответствующим подарочным статьям бюджета, окажется достаточной для радикального пересмотра указанных статей. Подобные расходы можно было бы существенно сократить и перенаправить, в частности, на решение гораздо более насущных социальных вопросов», — отметил парламентарий.

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