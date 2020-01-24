Ташкент, , 12:48 — REGNUM Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в 2019 году составил 4,2 миллиарда долларов, что на 3,1 миллиарда долларов, или в 3,7 раза, больше по сравнению с 2018 годом, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Доля инвестиций в валовом внутреннем продукте достигла 37 процентов», отметил президент.

Президент указал, что в 12 ведущих отраслях промышленности реализуются программы модернизации и повышения конкурентоспособности, «в результате в прошлом году темпы экономического роста составили 5,6 процента, объем производства промышленной продукции вырос на 6,6 процента, экспорта — на 28 процентов, золотовалютные резервы увеличились на 2,2 миллиарда долларов и достигли 28,6 миллиарда долларов».

По его словам, в ходе выполнения программы «Каждая семья — предприниматель» начинающим свой бизнес семьям выделены кредиты в общей сложности на 5,9 триллиона сумов (один доллар-9520 сумов), а в рамках новой налоговой политики налоговая нагрузка на заработную плату снижена почти в 1,5 раза.

Президент отметил, что в 2019 году ставка налога на добавленную стоимость снижена с 20 до 15 процентов и за счет этого в прошлом году в распоряжении налогоплательщиков осталось 2 триллиона сумов.

«Ожидается, что в нынешнем году этот показатель достигнет 11 триллионов сумов», сказал Мирзиёев.

Он продолжил, что в 2019 году организовано 5 722 государственных, частных и семейных детских сада, за счет этого только в течение одного года охват детей дошкольным образованием увеличился с 38 до 52 процентов.

«Начали действовать образовательные учреждения совершенно нового типа — 4 Президентские и 3 Творческие школы. Наряду с этим создано 19 новых высших учебных заведений, в том числе 9 филиалов известных зарубежных университетов. В сотрудничестве с ведущими иностранными вузами налажена подготовка кадров по 141 совместной образовательной программе. В 2019 году в вузы Узбекистана приняты 146 500 студентов, что в 2 раза больше по сравнению с 2016 годом», проинформировал президент.

Кроме того, в системе здравоохранения в результате расширения лечебной деятельности с 50 до 126 видов и предоставления ряда льгот в прошлом году было создано 634 частных медицинских учреждения.

«Количество возведенного доступного и комфортного жилья — индивидуальных домов и квартир в многоэтажных домах — в общей сложности составило 34 700, в том числе на селе — 17 100, в городах — 17 600, что почти в 3 раза больше, чем в 2016 году. Пяти тысячам малообеспеченных и нуждающихся в улучшении жилищных условий семей, в том числе женщинам с инвалидностью, выделено более 116 миллиардов сумов для выплаты первоначальных взносов на приобретение жилья по ипотечным кредитам», подчеркнул глава государства.