Улан-Удэ, , 12:34 — REGNUM Индийская компания «Меданта» зарегистрировала в Бурятии собственную фирму и планирует строительство отдельного корпуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, «Меданта» владеет крупнейшей в Индии сетью госпиталей.

23 января сооснователь компании Сунил Сачдева встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Последний прибыл в Индию с рабочим визитом. Стороны договорились о создании в республике отделения гемодиализа и сотрудничестве в сфере офтальмологии.

«В течение ближайшего месяца врачи из Бурятии будут направлены на стажировку в Индию для обмена опытом и обучения. По предварительным расчетам сумма инвестиций в республику индийскими компаниями составит минимум 500 млн рублей», — отметили в правительстве.

Кроме того, как отмечается, представители второй по величине гостиничной сети в Индии ITC Hotels заинтересовались туристическими перспективами Бурятии. Руководство компании намерено приехать на Байкал, изучить участки туристической зоны «Байкальская Гавань».

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