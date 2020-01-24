Оренбург, , 12:22 — REGNUM В Оренбургской области в районе поселка Холодные Ключи задержана фура, при досмотре которой выявлена крупная партия табака без акцизных марок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Контрабандный товар был спрятан под мешками с сухофруктами и орехами. Незаконно ввезти в Россию из Киргизии пытались одну тонну табака для кальяна производства Турции.

Стоимость контрабандной партии табака оценивается в 2 млн рублей. Товар изъят. Возбуждено административное производство по факту ввоза в России продукции без маркировки акцизными марками.