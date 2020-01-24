Москва, , 12:08 — REGNUM Бизнес-центр в китайском стиле «Парк Хуамин» на северо-востоке Москвы планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, сообщается на сайте Стройкомплекса.

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Настоящий китайский мини-город с уникальным садом в стиле Северного Китая площадью 100 тыс. кв. метров строится рядом со станцией метро «Ботанический сад» в Останкинском районе столицы.

В комплекс «Парка Хуамин» войдут: 22-этажная гостиница, офисы, конференц-залы, спортивный блок — фитнес, бассейн, подземная парковка и рестораны с китайской кухней.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого китайского парка в Москве началось летом 2016 года.

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