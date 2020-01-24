Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM Необычное дело начнёт рассматривать 6 февраля 2020 года нижегородский арбитраж. Истец — федеральное государственное учреждение «Электромеханический завод «Звезда» из Подмосковья, работающий с июня 1941 года. Ответчиками являются пять ведомств, в том числе Минфин России. В споре речь идёт о многомиллионной выплате вознаграждения за использование секретов производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск заводом и Александром Синевым был подан в нижегородский арбитраж 9 января 2020 года, принят к производству 16 января.

«В Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление Синева Александра Викторовича и Федерального государственного предприятия «ЭМЗ Звезда» к ответчикам Управлению Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, Специализированному отделу по особым исполнительным производствам, г. Нижний Новгород, Министерству финансов Российской Федерации, г. Москва, акционерному обществу «Мосэнергосбыт» г. Москва, публичному акционерному обществу «МОЭСК», г. Москва об обязании совершить действия по выплате вознаграждения в размере 33% от использования секретов производства и 350 000 000 руб. 00 коп. по договорам цессии с №01/2019 по 39/2019 от 05.08.2019 года», — отмечается в материалах суда.

По данным с сайта завода, он образован 27 июня 1941 года и начал работать с выпуска ручных гранат, ППШ, противотанковых гранат. На сегодня предприятие продолжает разрабатывать продукцию для Минобороны России, в том числе вычислительные системы. Завод был участником двух федеральных программ — по развитию оборонно-промышленного комплекса и электронной компонентной базы и радиоэлектроники. Директор завода — Геннадий Карпенко.