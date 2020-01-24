Нижний Новгород, 24 января 2020, 12:02 — REGNUM Необычное дело начнёт рассматривать 6 февраля 2020 года нижегородский арбитраж. Истец — федеральное государственное учреждение «Электромеханический завод «Звезда» из Подмосковья, работающий с июня 1941 года. Ответчиками являются пять ведомств, в том числе Минфин России. В споре речь идёт о многомиллионной выплате вознаграждения за использование секретов производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск заводом и Александром Синевым был подан в нижегородский арбитраж 9 января 2020 года, принят к производству 16 января.
По данным с сайта завода, он образован 27 июня 1941 года и начал работать с выпуска ручных гранат, ППШ, противотанковых гранат. На сегодня предприятие продолжает разрабатывать продукцию для Минобороны России, в том числе вычислительные системы. Завод был участником двух федеральных программ — по развитию оборонно-промышленного комплекса и электронной компонентной базы и радиоэлектроники. Директор завода — Геннадий Карпенко.