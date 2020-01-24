Кишинёв, , 12:01 — REGNUM Евразийский банк развития намерен профинансировать строительство в Молдавии сельскохозяйственного логистического центра. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Молдавии, эта тема обсуждалась на встрече молдавского премьер-министра Иона Кику с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.

Кику подтвердил намерение правительства Молдавии активно поддерживать инвестиции в национальную экономику, особенно в развитие промышленности. Помимо инвестиционных планов Кику и Васнецов обсудили вопросы сотрудничества между странами, торговые и экономические отношения.

Ранее Молдавия, не являющаяся членом ЕАЭС, но получившая в 2018 году статус наблюдателя, заявила, что хочет присоединиться к Евразийскому банку развития и воспользоваться его возможностями для привлечения инвестиций в инфраструктуру республики.

Отметим, что прежние власти Молдавии в период правления олигарха Владимира Плахотнюка не признавали полученного Додоном статуса наблюдателя при ЕАЭС. О перспективе вступления в ЕАЭС Додон пока не заявлял, подчеркивая, что будет проводить многовекторную политику.

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