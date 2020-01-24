Москва, , 12:10 — REGNUM Концепцию магазинов, подобных супермаркетам, прорабатывает для работы в РФ немецкий ретейлер Globus. Ожидаемая площадь магазинов — до 1 тыс. кв. м при средней площади магазинов Globus 10−12 тыс. кв. м, сообщает 24 января РБК со ссылкой на источники.

В российском представительстве Globus заявили, что в планах компании на 2020−2021 годы нет открытия магазинов площадью 900−1400 кв. м. Магазин уменьшенной площади — 6 тыс. кв. м — работает с 2019 года в Калуге, вывод о его рентабельности сделают позже.

Вместе с тем во внутренней презентации ретейлера к декабрьской встрече сотрудников указано, что к середине марта 2020 года сеть закончит разработку концепции магазинов малого формата. За этим последует предварительный поиск площадок и оценка пилотного проекта.

Пока намечено открытие по меньшей мере трёх магазинов, отмечает издание.

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