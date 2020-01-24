Александр Запольскис, 24 января 2020, 12:59 — REGNUM Варшава очень зря подняла тему старых долгов за Вторую мировую войну. Тем более затронув вопрос выплаты компенсации. Ибо палка, как известно, о двух концах. В том смысле, что мотивы, толкавшие Советский Союз и другие страны-победительницы не трогать этот момент из политических соображений, к настоящему моменту кардинально изменились.
В строгом соответствии с третьим законом Ньютона (помните — с какой силой кулак бьет по стенке, точно с такой же силой стенка бьет по кулаку?) бездумная и крайне недальновидная попытка Польши переписать историю первой половины ХХ века как бы в свою сторону немедленно обернулась для польской элиты крайне неприятным вопросом к зеркалу. Кто и кому на самом деле должен платить компенсацию?
До начала Второй мировой войны в Польше проживало более 3 млн евреев. В 1945 году их осталось всего 380 тысяч, то есть почти на порядок меньше. Немногие выжившие в немецких концлагерях, также немногие выжившие из воевавших в партизанских отрядах, еще часть из тех 300 тысяч, которым удалось в войну бежать на территорию СССР, попытались вернуться домой. Но тут выяснилось, что их дома заняты, а имущество присвоено поляками. Попытки вернуть свое через обращение к властям успеха не имели.
Сейчас официальная Варшава всю ответственность за произошедшее перекладывает исключительно на Гитлера. Мол, Германия вероломно вторглась, полностью оккупировала и творила ужасы ужасные, в том числе против евреев. Вот только позднее оказалось, что немцы, безусловно, свою ответственность за произошедшее несут, но в части Холокоста изрядная доля вины лежит и на самих поляках. Как во время войны, так особенно после ее окончания.
Достаточно вспомнить хотя бы еврейский погром в Кракове от 11 августа 1945 года (то есть после окончания войны), прекращенный лишь после вмешательства частей Войска Польского и Советской армии. Или погром в Кельце 4 июля 1946 года. До войны в городе проживало 20 тысяч евреев, составлявших на тот момент не менее половины населения города. К моменту освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков в Кельце не осталось ни одного еврея. После нее туда вернулось 200 человек. В результате устроенного поляками погрома из них убили 40, еще больше 50 ранили.
Стоит ли удивляться тому, что в мае 1946-го из Польши уехало 3,5 тысячи евреев, в июне — 8 тысяч, после погрома в июле — уже 19 тысяч, и еще 35 тысяч в августе? Сегодня в Польше проживает всего менее 2 тысяч евреев. Таким образом, самая крупная и важная еврейская община в Европе перестала существовать. И, как мы видим, не только из-за зверств фашистов, но и самих поляков.
Про важность — это совсем не фигура речи. До войны еврейская диаспора составляла 10% населения Польши и владела примерно 20% собственности Польши, обеспечивая в ряде отраслей (например, в легкой промышленности и сельском хозяйстве) до 30% объема производства.
20 сентября 1945 года председатель Еврейского агентства Хаим Вейцман обратился к правительствам держав-победительниц с просьбой вернуть владельцам изъятую нацистами собственность, а в случае отсутствия владельца среди живых передать ее уполномоченным еврейским организациям.
Это, пусть и не сразу, но запустило процесс компенсации жертвам Холокоста. Реституция касалась не только предметов искусства, но и утраченной собственности, принудительного труда и особенно ограбления при «окончательном решении еврейского вопроса».
10 сентября 1952 года между ФРГ и Израилем было заключено соглашение о выплате немецким правительством 3 млрд бундесмарок израильскому государству и 500 млн марок «Конференции по материальным претензиям евреев к Германии». С учетом паритета покупателной способности в нынешних деньгах сумма составляет порядка 178 млрд евро, а вместе с другими последующими выплатами она более чем удвоилась.
Это, безусловно, не оправдывает преступления гитлеровцев, однако подтверждает принцип неизбежности последующей платы за них, в том числе материальной. Он был впоследствии подтвержден и закреплен в материалах Терезинской декларации 2009 года, подписанной представителями 46 стран в Чехии.
Словом, компенсации за былое платили все виновные — Австрия, Норвегия, Венгрия, Бельгия, Швейцария, даже Литва. И лишь Польша ограничилась крошечной выплатой только за утраченное культовое имущество.
Сколько она на самом деле должна — вопрос, конечно, спорный. Точного реестра на август 1939 года не существует. Однако, согласно американским расчетам, долг Варшавы евреям составляет 300 млрд долларов. Так сказано в законе 477 «О возвращении жертвам Холокоста утраченного имущества» в рамках «правосудия для выживших, не получивших компенсации», подписанном лучшим польским союзником в мире президентом США Дональдом Трампом в 2018 году.
О точности подсчетов, конечно, можно поспорить. Как и о праве одной страны устанавливать обязательства для другой в пользу третьей. Однако если учесть, что курс нынешнего американского доллара к довоенному считается как 54,5 к 1, а номинальный ВВП Польши на душу населения в 1938 составлял 2 182 млрд долларов, то только отсюда получается, что долг страны евреям исчисляется суммой 392 млрд долларов. И это, подчеркиваю, лишь если считать один годовой ВВП, который всегда меньше совокупной стоимости имущества. Так что, если в Белом доме и ошиблись, то явно в меньшую сторону.
Так что если поднимать тему долгов, то «за все былое» и только в рамках вопроса о Холокосте Польша должна еврейской общине 51% своего годового ВВП по итогам 2018 года, или всю доходную часть годового бюджета страны за 3,3 года.
И было бы крайне хорошо потерявшие здравомыслие польские власти общими усилиями заставить заплатить буквально. Как минимум в воспитательных целях. В этом контексте слова Владимира Путина о том, что Польша несет свою долю ответственности за развязывание Второй мировой войны и ее итоги, имеют большой положительный смысл. Сначала Варшава должна заплатить и раскаяться, а потом уже говорить что-то о своем понимании истории и ее версий.