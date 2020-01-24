Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM Самым продаваемым представителем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) на авторынке Екатеринбурга в декабре 2019 года стал японский автомобиль Toyota RAV4. Об этом сообщает портал Car.ru.

За последний месяц 2019 года кроссовер приобрели 176 жителей Екатеринбурга. Вторую строчку занимает немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, который был продан в прошлом месяце в количестве 146 единиц. На третьем месте оказался южнокорейский кроссовер Hyundai Creta, чья реализация на авторынке Екатеринбурга составила 134 штуки.

Четвертую и пятую строчки занимают Kia Sportage (110 ед.) и Nissan X-Trail (103 ед.) соответственно.

Также в список самых популярных автомобилей сегмента SUV в Екатеринбурге вошли: Renault Duster (98 шт.), Nissan Qashqai (95 шт.), Toyota Land Cruiser (88 шт.), Chevrolet Niva (86 шт.) и Volkswagen Touareg (81 шт.).

Напомним, кроссовер Toyota RAV4 занял второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей японских брендов в России по итогам ноября 2019 года.

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