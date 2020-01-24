Пхеньян, , 11:52 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) понизила уровень риска продовольственной безопасности в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад организации.

Согласно данным, опубликованным 21 января, эксперты ФАО перенесли Северную Корею из списка стран с высоким риском, в список стран, находящихся под наблюдением.

Известно, что в третьем и четвертом кварталах 2019 года КНДР входила в список стран с высоким риском ухудшения продовольственной ситуации. В докладе также высказываются опасения, что в зимнее время года ситуация в стране может ухудшиться.

«Из-за плохих погодных условий, таких как засуха, тайфуны и наводнения, КНДР испытывает дефицит зерновых культур. Международные санкции также усугубляют ситуацию», — говорится в докладе.

Отмечается, что КНДР может самостоятельно улучшить ситуацию с продовольственной безопасностью построив теплицы в провинциях Хванхэдо и Пхёнан-Намдо для выращивания картофеля в зимнее время года, а также приняв меры для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС) в районах, граничащих с Китаем и Южной Кореей.