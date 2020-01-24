Москва, 24 января 2020, 11:34 — REGNUM Привязка МРОТ к штрафам очень сильно тормозила повышение в РФ минимального размера оплаты труда, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Об этом он заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство юстиции РФ намерено исключить из Гражданского кодекса указания на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и заменить это понятие конкретными цифрами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции РФ предложило исключить из Гражданского кодекса указания на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и заменить это понятие конкретными цифрами.