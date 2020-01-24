Москва, , 11:34 — REGNUM Привязка МРОТ к штрафам очень сильно тормозила повышение в РФ минимального размера оплаты труда, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. Об этом он заявил 24 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Министерство юстиции РФ намерено исключить из Гражданского кодекса указания на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и заменить это понятие конкретными цифрами.

«Это абсолютно правильная идея, — сказал Кудюкин. — Дело в том, что это уже было сделано в Кодексе об административных правонарушениях довольно давно, когда была отменена привязка к МРОТ размеров штрафов. И это абсолютно правильно, потому что эти привязки очень сильно тормозили повышение МРОТ. Был аргумент, что если, мол, мы сейчас МРОТ повысим, то вслед за этим вырастут все штрафы, привязанные к нему. Поэтому это не отмена МРОТ, а просто ограничение МРОТ той сферой, где он должен действовать — трудовыми отношениями и только трудовыми отношениями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции РФ предложило исключить из Гражданского кодекса указания на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и заменить это понятие конкретными цифрами.