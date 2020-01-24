Сеул, , 11:31 — REGNUM По состоянию на конец декабря 2019 года валютные резервы Южной Кореи составили $408,82 млрд. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, по сравнению с концом 2018 года резервы страны увеличились на $1,36 млрд. Известно, что это рекордный показатель за последние три месяца.

Эксперты отмечают, что по сравнению с ноябрем прошлого года ценные бумаги увеличились на $8,51 млрд, до $385 млрд, а депозиты, напротив, сократились, на $7,31 до $12,85. Золотые резервы оцениваются в $4,79 млрд.

По состоянию на конец года Южная Корея заняла 9-е место в мире по валютным резервам. Первое место занимает Китай с показателем $3,95 трлн, за ним следуют Япония ($1,31 трлн) и Швейцария ($836,6 млрд).