Москва, , 11:22 — REGNUM Вспышка вируса в Китае не повлияла на поток российских туристов в эту страну. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин на телеканале «Россия 24».

«Наши туристы в основном посещают остров в Хайнане — он находится далеко в материковой части Китая. И как таковых отказов туров нет, так как нет фактов эпидемии на этом острове», — заявил Горин.

За январь — сентябрь 2019 года Китай посетили почти 2 млн граждан России с туристическими целями. В настоящее время в Китае некоторые города закрыты на карантин.