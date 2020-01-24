Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Самым продаваемым автомобилем на авторынке Санкт-Петербурга по итогам декабря 2019 года стал Hyundai Solaris. Об этом сообщает портал Car.ru.

В последний месяц прошлого года жители Северной столицы приобрели 1327 экземпляров.

Вторая строчка принадлежит Volkswagen Polo (1128 шт.). На третьем месте разместился южнокорейский седан Kia Rio, чьи продажи в Санкт-Петербурге составили в декабре прошлого года 605 экземпляров.

Четвертое и пятое места заняли французский Renault Logan и японская Toyota Camry с результатом продаж 507 и 468 единиц соответственно.

Кроме того, в список самых популярных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга также вошли: Mercedes-Benz E-класс, Kia Optima, BMW 5 серии, Ford Focus и Kia Cerato.

Напомним, Hyundai Solaris оснащается двигателем на 1,6 л мощностью 123 л. с., агрегатируется мотор с механической или автоматической трансмиссией. Привод только передний.

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