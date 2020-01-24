Москва, , 11:07 — REGNUM Накануне китайского Нового года падение показателей китайской биржи составило более 3%. Об этом заявил управляющий директор Cresco Finance Андрей Сырчин на телеканале «Россия 24».

«Китай сейчас приближается к празднованию Нового года по китайскому календарю, конец отчётного года. Это было историческое событие: падение китайской биржи на 3% и более. Перед Новым годом это худшее закрытие биржи за всю историю. Крупные игроки, боясь, что рынки несколько дней будут не работать, может что-то произойти плохое в физическом плане в самом Китае, предпочли зафиксировать прибыль», — заявил Сырчин.

На фоне новостей о коронавирусе в «красной зоне» торговались и американские и европейские биржи. При этом особенно пострадали крупнейшие производители товаров класса люкс, поставляемых в Китай — в праздники продажи этих товаров растут, но теперь LVMH, Richemint, Estee Lauders Companies, Burberry оказались в ощутимом минусе (2−2,5%). При этом состояние главы LVMH Бернара Арно стало меньше на 3,5 млрд долларов.