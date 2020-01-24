Сеул, , 11:00 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air заняла 9-е место в рейтинге мировых авиакомпаний (Global Mainline) и 5-е место среди авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia-Pacific Mainline). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитическое агентство Cirium.

Согласно опубликованным данным, показатель своевременного выполнения авиаперевозок составил 80,3%, что на 7,1% больше, чем в 2018 году.

Известно, что мировой рейтинг возглавила российская авиакомпания Aeroflot с показателем 86,68%. В топ-5 также вошли японская All Nippon Airways (ANA), американская Delta Airlines, бразильская Azul Airlines и японская Japan Airlines (JAL).

Отметим, что в первой половине 2019 года среди мировых авиакомпаний Korean Air заняла 13-е место в списке. Показатель своевременного выполнения перевозок составил 80,4%, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.