Москва, , 10:57 — REGNUM В 2019 году госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» вело расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков, сообщает госкорпорация. На страховые выплаты вкладчикам было направлено 100,3 млрд рублей, что на 14,7 млрд рублей или на 17,2% больше, чем в предыдущем году.

Только по итогам IV квартала прошлого года выплаты получили более 104 тыс. кредиторов 201 ликвидируемого банка на общую сумму более 32 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года средний показатель удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков составил 45,3%, на аналогичную дату 2018 года — 41,5%.

Максимальный показатель удовлетворения требований наблюдается среди кредиторов первой очереди — 67,1%, объем выплат кредиторам второй очереди составил в среднем 36,4%, третьей очереди — 26,7%. В 2018 году показатели были 64,6%, 36,3% и 22,4% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года Центробанк отозвал лицензии у 28 российских кредитных организаций. За год регулятор сократил темпы отзыва лицензий у банков в два раза: в 2018 году ЦБ отозвал лицензии 55 банков.

С 2013 года лицензий лишились более 400 банков России, 30 кредитных организаций санировали.