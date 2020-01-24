Москва, , 10:51 — REGNUM Вспышка вируса в Китае пришлась на период китайского Нового года, что привело к существенным негативным экономическим последствиям. Об этом заявил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович на телеканале «Россия 24».

«Вспышка вируса происходит в достаточно неудобный для КНР период, а именно период китайского Нового года. То есть существенный удар со стороны возможных карантинов может быть нанесён по китайской розничной торговле, по китайским авиаперевозкам, туристическому бизнесу», — заявил Покатович.

По оценкам экспертов, потребление нефтепродуктов может снизиться на 260 тыс. баррелей в сутки. При этом основная часть этого снижения придётся именно на сокращение спроса на авиатопливо из-за падения туристической активности во время эпидемии — в период, когда люди активно перемещаются по стране.

В настоящее время уже «просели» акции китайских авиакомпаний, а биржи КНР перед праздниками закрылись в ощутимом минусе. Ключевые индексы потеряли более 3%.