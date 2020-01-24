Нур-Султан, , 10:50 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал развивать биржевую торговлю, а также обеспечивать её прозрачность. Об этом глава государства заявил 24 января на расширенном заседании правительства республики.

В качестве положительного примера развития биржи казахстанский лидер привел Россию, которая ведет биржевую торговлю нефтью и нефтепродуктами с 2008 года, а природным газом — с 2014 года.

Токаев также отметил что, деятельность бирж необходимо привести в соответствие с международными стандартами, а также привлечь к их управлению иностранные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Нур-Султане проходит расширенное заседание правительства с участием президента республики Касым-Жомарта Токаева. Участники заседания подводят итоги социально-экономического развития страны в 2019 году.